Lazio-Juventus, Pirlo: “Soddisfatti della partita disputata, peccato per gli ultimi 10 secondi. Meritavamo qualcosa in più”

Risultato amaro per la Juventus di Andrea Pirlo, che vede sfumare i tre punti a una manciata di secondi dalla fine all’“Olimpico” di Roma. impattando 1-1 contro la Lazio e mancando di fatto l’aggancio in classifica al Sassuolo.

Il goal al 94° è del solito Caicedo, ormai diventato un classico nei minuti finali di partita. Si dice comunque soddisfatto Andrea Pirlo, che fa un plauso ai suoi ragazzi nonostante non siano riusciti a portare a casa i tre punti.

Lazio-Juventus, Caicedo risponde a CR7: i bianconeri mancano l’aggancio al Sassuolo

“Avevamo giocato una bella partita, non avevano mai tirato in porta e non c’erano avvisaglie per eventuali pericoli – commenta i tecnico dei bianconeri, Andrea Pirlo ai microfoni di Dazn. – Però i campionati si vincono con ogni minimo dettaglio, non siamo riusciti a gestire la palla negli ultimi 10 secondi e poi capita di prendere gol. Siamo comunque soddisfatti della partita disputata, ma non per il risultato. Oggi tutti i ragazzi hanno dato il massimo, hanno dimostrato di poter giocare queste partite, peccato per il risultato perché meritavamo qualcosa in più”.