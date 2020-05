La top 5 di Ronaldo: “Messi il numero uno, Mbappé mi somiglia”. Ma c’è un escluso eccezionale…

La top 5 del Fenomeno.

Ronaldo Luís Nazário de Lima è stato uno dei centravanti più i forti e talentuosi nella storia del calcio, lasciando il segno grazie alla sua classe e alla sua incredibile capacità nel segnare scartando sempre il portiere: un attaccante letale negli ultimi venti metri, che nel corso della sua carriera ha vestito maglie prestigiosissime come quelle di Barcellona, Real Madrid e Inter. Purtroppo però, a causa dei tantissimi infortuni subiti durante la sua avventura da calciatore professionista, il Fenomeno non è riuscito mai ad esprimere al massimo tutto il suo incredibile potenziale.

Durante un’intervista rilasciata ai microfoni di AS, Ronaldo ha stilato la classifica dei cinque giocatori migliori attualmente in attività, mettendo al primo posto Lionel Messi ed escludendo a sorpresa Cristiano Ronaldo, fuoriclasse della Juventus. Queste le sue dichiarazioni:

“Il numero uno è Messi, è un talento e ci vorranno altri 20-30 anni almeno per vedere qualcosa di simile. Poi però mi piacciono anche Salah, Hazard, Neymar e Mbappe. Qualcuno dice che quest’ultimo mi somiglia, dico che ha grandi capacità e ricorda le mie qualità, ma non amo fare paragoni. Soprattutto non farei confronti tra chi gioca in epoche diverse“.