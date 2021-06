Khedira ringrazia Mourinho: “Al Real Madrid sono cambiato. Avevo paura”

Sami Khedira al termine della stagione ha appeso gli scarpini al chiodo. Una carriera ricca di successi, con tante maglie importanti indossate e qualche infortunio di troppo, che non gli hanno concesso la continuità sperata. Il tedesco ha...

Il nativo di Stoccarda ricorda i lunghi momenti della trattativa: "La Spagna ci aveva appena eliminati al Mondiale in Sudafrica, in Nazionale eravamo tutti molto tristi perché quella generazione si meritava una finale. All'improvviso mi arrivò una chiamata: 'Sami, ti vuole il Real e a breve ti contatterà Mourinho in persona'. Pensavo fosse uno scherzo e in quel momento, sinceramente, non avevo alcuna voglia di scherzare. Ma Mou chiamò davvero... Ero nervosissimo e la mia principale preoccupazione era l'inglese, perché all'epoca non lo parlavo così bene. Per questo gli chiesi di comunicare via messaggio, così sarebbe stato più semplice capirci. Mourinho si fece una grossa risata e iniziò a scrivermi: mi disse che mi voleva per il centrocampo del suo Real Madrid, di non pensarci due volte e di accettare subito l'offerta. Quella conversazione ha letteralmente cambiato la mia carriera, Mourinho è la cosa migliore che mi sia mai capitata".