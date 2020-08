Juventus, Zola mette in guardia Pirlo: “Stupito da questa scelta, avrà un compito non semplice”

La Juventus ha cambiato tecnico: i bianconeri hanno deciso di esonerare Maurizio Sarri e affidare la squadra ad Andrea Pirlo.

Juventus-Lione, Aulas sbotta: “La panchina bianconera ha messo pressione all’arbitro”

Senza dubbio una scommessa bella e buona quella della dirigenza piemontese che inizialmente aveva consegnato al “Maestro” le chiavi della Juventus U23. Lo stesso campione del mondo si era detto orgoglioso di partire da una serie minore proprio per fare la giusta gavetta, ma le circostanze lo hanno portato a crescere lavorativamente da un giorno all’altro. Sull’avventura che inizierà il tecnico bresciano si è espresso Gianfranco Zola che, ai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

VIDEO Juventus, al via l’era Pirlo: veroniche e punizioni capolavoro, il meglio del Maestro in bianconero…

“È un compito non semplice. La Juventus chiede di vincere in un certo modo, ha le giuste risorse ma non sarà facile. La scelta del club è coraggiosa e basata sulla qualità dell’uomo. Pirlo avrà bisogno di essere supportato. Penso comunque che avrà tanto successo ma ripeto che avrà un compito non semplice. I giocatori hanno bisogno e necessità di vederlo come un allenatore e Pirlo dovrà indossare subito il suo nuovo abito. Molto dipende dall’intelligenza degli uomini. Stupito? Se dicessi di no direi una bugia. La cosa è affascinante, se il progetto andrà a buon fine sarà stata una grande mossa della società”.