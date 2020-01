Juventus, Zeman attacca: “I bianconeri possono essere battuti, la Lazio è un esempio…”

L’attacco di Zdenek Zeman.

Il girone d’andata si è concluso come negli ultimi anni, ossia con la Juventus che ha conquistato il titolo di Campione d’Inverno: nonostante questo “titolo”, la stagione attuale non sembra essere così semplice per i bianconeri, inseguiti dalle grandissime prestazioni dell’Inter di Antonio Conte e della Lazio di Simone Inzaghi. Proprio i biancocelesti hanno messo in mostra tutte le debolezze della squadra di Maurizio Sarri, battendola sia in Serie A sia in occasione della Supercoppa italiana.

A commentare il periodo della Juventus è intervenuto Zdenek Zeman, che ai microfoni di TuttoSalernitana ha commentato anche il momento che sta vivendo il calcio italiano, pronto a rinascere sotto la saggia guida di Roberto Mancini. Queste le sue dichiarazioni:

“I risultati della Nazionale dicono altro. Il calcio italiano non sta così male come si dice. Le partite di serie A non sono molto attraenti, è vero, ci sono poche emozioni e si pensa poco a produrre azioni da gol. Ci sono squadre, però, che esprimono un buon calcio: la Lazio è un esempio, è sotto gli occhi di tutti. Non si può spiegare la crisi del Napoli, bisognerebbe essere dentro gli spogliatoi per capire come un gruppo che arrivava sempre al secondo posto oggi stia facendo fatica. Immagino ci siano motivi esterni, non che abbiano dimenticato di giocare al calcio. Se la Lazio troverà continuità e non commetterà l’errore degli anni scorsi, quando sul più bello calava, può competere con le primissime. La Juve non è di un altro pianeta, ma ha perso due volte proprio con la Lazio. Ha semplicemente una rosa più completa“.

Infine un duro attacco contro l’utilizzo della VAR: “Fino a quando c’è l’errore umano si può accettare, se però si sbaglia tanto anche con la scienza e la tecnologia è chiaro che le perplessità dei tifosi aumentano“.