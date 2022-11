Juventus, Zauli: “Miretti e Fagioli successo del club, Allegri…”

"Questo è il grandissimo successo della Juventus, perché nei tre anni trascorsi a Torino ho sentito dal presidente Agnelli dire che c'era la speranza di portare in rosa stabilmente tre o quattro giovani del settore giovanile. Questo sta succedendo in tempi brevi, per me è un grande successo. Qualcuno afferma che stanno giocando perché altri sono infortunati, ma già ad inizio stagione erano parte integrante del gruppo. Dietro a tutto questo c'è un progetto e quindi nulla arriva per caso, sono ragazzi bravi e lo stanno dimostrando. Penso che Fabio Miretti abbia delle giocate importanti, se Allegri ha schierato un centrocampista in più e la scelta è ricaduta su di lui significa che ha proprio tanta stima. E' in grado di garantire quell'equilibrio richiesto, con l'Inter ha sbagliato qualche pallone in più del solito ma ha fatto una partita veramente di sostanza ed è stato intelligente come deve essere un giocatore di calcio. In questo inizio di campionato era uno di quei giovani che aveva trovato meno spazio, ma la stima della società è immensa. E' un ragazzo che ha già fatto una grandissima esperienza in B con la vittoria del campionato, si è preso la scena in maniera meritata nelle ultime due partite sfoggiando prove di grande personalità. Se riesce ad abbinare la stessa quantità, come nel match contro l'Inter, all'eleganza e al tocco di palla, credo che Nicolò non avrà nessuna preclusione a migliorare ancora di più".