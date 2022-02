Juventus, visite mediche terminate: Dybala verso la panchina contro il Villarreal

Esami conclusi al J Medical dopo l’affaticamento muscolare accusato venerdì sera nel derby contro il Torino

Dopo l'affaticamento muscolare riscontrato venerdì in occasione del derby della Mole tra Juventus e Torino, questa mattina, Paulo Dybala è stato sottoposto ad esami strumentali presso il JMedical per fare luce sull'entità del suo infortunio. Nella giornata di martedì, infatti, i bianconeri sono attesi in Spagna dal Villarreal per disputare la sfida valida per gli ottavi di finale di Champions League. Secondo quanto ricostruito, per l'ex Palermo, non sarebbe emersa alcuna lesione. Nonostante ciò, Dybala potrebbe comunque rimanere ai box per precauzione in occasione della sfida contro gli iberici.