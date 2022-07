Juventus, visite mediche per Di Maria: primo incontro con Allegri al JMedical

Grande entusiasmo a Torino per il nuovo acquisto della Juventus, Angel Di Maria. Ieri l'argentino è arrivato a Torino e oggi firmerà il contratto di un anno con la "Vecchia Signora". Tutt'ora in corso le visite mediche per l'ex PSG, accolto da circa 200 tifosi bianconeri. A fare tappa al centro medico anche il tecnico Massimiliano Allegri con cui, proprio al JMedical, è avvenuto il primo incontro con "El Fideo" come immortalato da uno scatto poi diffuso dal club tramite i propri canali di riferimento.