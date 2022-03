Juventus-Villarreal, Rabiot si sfoga: “Un episodio ha stravolto una partita dominata”

Rabiot commenta sui social la sconfitta che vale l'eliminazione in Champions League della Juventus contro il Villarreal agli ottavi di finale

Tanta amarezza per i tifosi e per i calciatori della Juventus a seguito dell'eliminazione un po' a sorpresa dalla Champions League per mano del Villarreal , vittorioso allo "Stadium" con un netto 0-3. Sul proprio profilo Instagram, il centrocampista bianconero Adrien Rabiot analizza il match:

"Tanta delusione dopo aver dominato in modo molto netto questa partita e aver dimostrato grande solidità per quasi 80 minuti. Un episodio che cambia il corso della partita e un risultato che non rispecchia quanto proposto ieri. Sfortunatamente per noi, il calcio è anche questo. D'ora in poi, concentriamoci completamente sugli obiettivi che ci restano per finire questa stagione nel migliore dei modi".