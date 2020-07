Juventus, van Basten snobba la Serie A: “Campionato inferiore, ecco cosa rimprovero a de Ligt”

Marco van Basten nel commentare l’avventura alla Juventus di de Ligt snobba la Serie A.

L’ex attaccante olandese che al Milan ha vinto tutto quello che si poteva si è espresso in merito all’esperienza in bianconero del giovane difensore suo connazionale. Il “Cigno di Utrecht”, nel corso dell’intervista rilasciata a Ziggo Sport, ha parlato così del massimo campionato italiano.

“Non penso abbia fatto meglio rispetto alla scorsa stagione all’Ajax. È stato sfortunato a non avere Chiellini, un vero giocatore di squadra. Bonucci fa le sue cose, non organizza e non indica cosa dovrebbe fare Matthijs. Chiellini invece fa le cose anche per gli altri. Credo che De Ligt avrebbe imparato di più al Real Madrid, al Barcellona o al Manchester City. Avrebbe inoltre giocato in un campionato più interessante perché la Serie A è di livello inferiore rispetto ai paesi che ho appena citato”.

