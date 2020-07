Juventus Under 23, Paratici spiega il progetto Pirlo: “Ecco perché abbiamo scelto il Maestro”

Andrea Pirlo è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus Under 23.

Dopo pochi anni dalla sua scelta di lasciare il calcio giocato, Andrea Pirlo ha deciso di intraprendere la carriera da allenatore, trovando subito un contesto ideale per iniziare la sua nuova avventura: il “Maestro” è stato infatti scelto dalla Juventus per guidare la squadra Under 23 in Serie C, dopo la mancata riconferma di Fabio Pecchia al termine della stagione appena conclusa.

Durante la conferenza stampa per la sua investitura, a cui era presente anche il presidente Andrea Agnelli, ha preso parola anche Fabio Paratici, il quale ha spiegato le logiche alla base della strategia che ha elettoAndrea Pirlo nuovo tecnico della “squadra B” bianconera. Queste le sue dichiarazioni:

“Questo progetto è nato due anni fa, solo il 20 luglio ci è stato comunicato che potevamo fare la seconda squadra. In quel momento la scelta è caduta su Zironelli che conosceva la categoria. Nella seconda stagione abbiamo scelto Pecchia per cercare di portare appartenenza e ambizione che deve sviluppare un progetto in questo senso. Adesso abbiamo scelto Andrea perché è stato un esempio per come s’interpreta la professione di calciatore e siamo sicuri che lo trasmetterà anche come allenatore. Pensiamo che lui abbia tutte le caratteristiche per fare una carriera da grande allenatore“.