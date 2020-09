Juventus, Ulivieri è sicuro: “Pirlo supererà Conte, ecco come. 4-3-3? Vi spiego il suo calcio”

Pirlo supererà l’idea di calcio di Conte.

Queste le parole di Renzo Ulivieri, relatore a Coverciano del neo tecnico della Juventus Andrea Pirlo. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, ha detto la sua in merito alla nuova idea di calcio che l’ex centrocampista bianconero ha in mente: “Ha una visione moderna e che guarda al futuro. Prima parlavamo di squadre flessibili che cambiano di partita in partita o a partita in corso, Pirlo ci dice che la sua Juve cambierà atteggiamento e disposizione tra la fase di possesso e non possesso. E’ qualcosa che viene già praticato anche se qualcuno è un pochino più rigido e restio a queste considerazioni. Può darsi che faccia rientrare l’esterno opposto sulla linea dei tre per ricompattarsi a quattro, ma non sarà una cosa fissa. Farà questo perché una squadra come la Juve sarà dominante in tante gare e la logica dell’esterno opposto sarà quella opportuna”.

In seconda battuta Ulivieri ha espresso le sue sensazioni sul passaggio dal campo alla panchina effettuato proprio da Pirlo: “E’ stato molto bravo, sempre attento perché è appassionato. Tante volte chi è stato grande calciatore ha difficoltà, perché il difetto più grande è quello di considerare il gioco una cosa facile, perché per loro in campo lo era. Andrea ha capito quanto è difficile il passaggio da calciatore ad allenatore”.

Ulivieri, infine, sentenzia sul confronto tra Pirlo e Antonio Conte: “Andrea parla benissimo di Conte perché con lui si è trovato bene, perché quando gli arrivava la palla sapeva già dove passarla. Io non credo che Pirlo voglia imitarlo, ma credo voglia superare la codifica di certe situazioni e non limitarsi alla giocata immediata sulle punte”.