Juventus, ufficiale: Zauli è il nuovo allenatore dell’Under 23

Lamberto Zauli è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus U23.

Il club di Torino, dopo avere promosso Andrea Pirlo – che era stato designato quest’estate per la guida della formazione che milita in Serie C – a tecnico della prima squadra, ha affidato la panchina della seconda squadra al tecnico romano. Zauli, negli scorsi anni, ha allenato prima la Primavera dell’Empoli e poi, nell’ultima stagione, quella della Juventus. Si tratta, dunque, di una promozione. Di seguito il comunicato ufficiale.

“Lamberto Zauli è il nuovo allenatore della Juventus Under 23. Lo scorso anno alla guida dell’Under 19, condotta in piena zona Playoff Scudetto allo stop del campionato, in semifinale di Coppa Italia di categoria e per la prima volta nella storia agli Ottavi di finale di UEFA Youth League, continuerà ad accompagnare nel percorso di crescita i ragazzi con cui ha lavorato nell’ultima stagione. Contestualmente alla nomina di Zauli ad allenatore, la gestione della Seconda Squadra bianconera viene affidata al nuovo Under23s Manager, Giovanni Manna.