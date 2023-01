Juventus-Udinese, Sottil: “Sul gol poco attenti, dobbiamo fare più reti. Chiesa…”

Parola ad Andrea Sottil . L'allenatore dell' Udinese , in seguito alla sconfitta rimediata per 1-0, contro la Juventus di Massimiliano Allegri all'Allianz Stadium, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della conferenza stampa post gara, esprimendosi sulla prestazione offerta dalla sua squadra in terra piemontese. Di seguito le sue parole:

“Manca che dobbiamo fare più gol per le occasioni che creiamo. Giocare contro la Juventus non è mai semplice, è una squadra formata da giocatori straordinari. Viene da un filotto senza mai subire gol e queste cose non arrivano per caso. Però i ragazzi meritavano di ottenere almeno un punto oggi. Questo è il nostro modo di far calcio, non siamo sbilanciati ma vogliamo essere aggressivi in avanti. Ho la fortuna di aver giocatori intensi, la mia idea è che se stai basso rischi di prendere gol. Stasera abbiamo fatto bene, dalla panchina avevo la sensazione di totale controllo della gara. Manca la zampata, lì dobbiamo essere più lucidi più precisi. La sensazione è che potevamo anche vincerla”.