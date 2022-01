Juventus-Udinese, probabili formazioni: Allegri vs Cioffi, la preview di Serie A

La Juventus di Massimiliano Allegri e l'Udinese di Gabriele Cioffi si affrontano nel match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A

Lasciarsi alle spalle il ko in Supercoppa e continuare sulla falsa riga del successo maturato all'Olimpico contro la Roma di Mourinho. Sono queste le prerogative di fondamentale importanza in casa Juventus a poco più di sette ore dal match in cui i bianconeri affronteranno l'Udinese di Gabriele Cioffi. Il calcio d'inizio del match - valido per la 22esima giornata di Serie A - è previsto per le ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino.

La formazione di Massimiliano Allegri è la squadra che dopo l'Inter (nessuna) ha perso meno partite in Serie A da inizio novembre ad oggi (solo una). All'andata terminò due a due, ma la Juventus non può più permettersi passi falsi per rimanere incollata al gruppone delle grandi del campionato (Inter, Milan, Napoli e Atalanta).

L'Udinese di Cioffi va a caccia di riscatto dopo i 6 gol subiti in casa contro l'uragano Atalanta di Gasperini che si è imposto in terra friulana grazie alle reti alla doppietta di Muriel e ai gol di Pasalic, Malinovsky, Maehle e Pessina.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-UDINESE

JUVE (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Lu. Pellegrini; Bentancur, Locatelli; Kulusevski, Dybala, Rabiot; Morata. Allenatore: Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini, Alex Sandro, De Winter, McKennie, Arthur, Bernardeschi, Kaio Jorge, Kean.

UDINESE (3-5-2): Padelli; N. Perez, Nuytinck, Zeegelaar; Soppy, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. Allenatore: Cioffi. A disposizione: Piana, Codutti, Castagnaviz, Jajalo, Samardzic, Pussetto, Success, Nestorovski.

ARBITRO: Giua di Olbia.

GUARDALINEE: Raspollini-Di Gioia.

IV UOMO: Fourneau.

VAR: Chiffi.

AVAR: Cecconi.

DOVE VEDERE JUVENTUS-UDINESE IN TV E IN DIRETTA STREAMING

Juventus-Udinese, gara valida per la 22ª giornata del campionato di Serie A, sarà visibile in diretta su DAZN e su Sky Sport 1 e Sky Calcio. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

