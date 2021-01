Juventus-Udinese, Pirlo: “Sarà un match complicato contro una squadra in salute. Fiorentina? Dimentichiamola”

La Juventus si prepara ad affrontare l’Udinese.

I bianconeri nella prima sfida del 2021 dovranno vedersela contro i friulani, l’obiettivo principale è chiaramente quello di dimenticare la sfida interna persa per 3-0 contro la Fiorentina. Il tecnico dei piemontesi, Andrea Pirlo, ai microfoni di Juventus Tv, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“È una partita difficile, l’Udinese sta attraversando un buon momento. È una squadra molto fisica e ben organizzata, con giocatori molto bravi anche nelle ripartenze. Quindi dovremo stare attenti a fare una gara accorta e fare le preventive sui loro due attaccanti e sulle mezzali che sono molto tecniche e una lo conosciamo, ha giocato anche qui con noi. Sarà una parta molto difficile, soprattutto fisicamente. Abbiamo parlato soprattutto della partita fatta contro la Fiorentina che è stata completamente sbagliata a partire dall’atteggiamento a tutto. Non potevamo finire in quel modo il campionato nel 2020, c’è stata una bella riunione dove abbiamo parlato e discusso anche degli obiettivi futuri. È stata produttiva. Non vorrei rivedere più la partita fatta con la Fiorentina. Per il resto abbiamo fatto un buon cammino, in crescendo e migliorando su tanti aspetti. Sono convinto che si potrà fare ancora meglio perché abbiamo tutto per farlo”.