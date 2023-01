Juventus-Udinese, Allegri: “Percorso bello, sapevamo delle difficoltà. Di Maria…”

Parola a Massimiliano Allegri . Il tecnico della Juventus , in seguito al successo di misura ottenuto in casa contro l' Udinese guidata da Andrea Sottil , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn , esprimendosi sulla prestazione offerta dai bianconeri sul campo dello Allianz Stadium. Di seguito le parole del mister livornese:

Sulla vittoria: "Stiamo facendo un percorso bello, dobbiamo alzare l’asticella a livello di prestazioni. Oggi non abbiamo fatto granchè nel primo tempo, poi nella ripresa siamo cresciuti e abbiamo avuto diverse occasioni. Parte finale con buona condizione fisica e mentale. Il livello tecnico è importante, Di Maria ha fatto giocate straordinarie, Paredes ha dato un’ottima palla ma senza voglia di metterti in discussione difficilmente porti le partite a casa. Dobbiamo lavorare in silenzio perché siamo partiti tardi. Abbiamo difeso bene, abbiamo avuto buone punizioni. Bisogna aver voglia di andare avanti nelle due fasi. Nel primo tempo siamo stati troppo frettolosi e abbiamo sbagliato troppi palloni. Poi McKennie ha dato più pressione sui portatori di palla da mezz’ala. Miretti ha fatto buone giocate, McKennie fa l’esterno ma con caratteristiche diverse. Sapevamo delle difficoltà ma anche che tenendo la gara col ritmo giusto nella ripresa le cose sarebbero cambiate."