Juventus U23, Pecchia incassa i complimenti da Benitez: “Congratulazioni al mio amico Fabio!”

Fabio Pecchia e la Juventus Under 23, una stagione da ricordare.

L’allenatore della compagine bianconera, impegnata nei play-off di Serie C, sta già preparando la prossima gara contro il Padova in programma giovedì sera. Dopo aver vinto la Coppa Italia di categoria con i giovani ragazzi del club torinese, nella prossima sfida contro il club veneto, valida per gli ottavi di finale, al tecnico ormai prossimo a lasciare il club basta solo un pareggio per passare al turno successivo (grazie al miglior piazzamento in classifica).

Intanto, la società di Andrea Agnelli ha già pianificato il futuro dell’Under 23 ufficializzando come prossima guida tecnica proprio un altro ex bianconero: Andrea Pirlo. Fabio Pecchia, in merito a questa decisione, è stato accostato negli ultimi giorni alla panchina del Palermo, seppur rimanga uno dei tanti profili sondati dal binomio dirigenziale dei rosanero composto da Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini.

Ma proprio in attesa del match contro i biancoscudati di giovedì sera, il tecnico classe 1973 ha ricevuto i complimenti per il trofeo ottenuto con i bianconeri da una persona a lui cara: Rafael Benitez. I due, amici oltre che ex colleghi tra Napoli e Real Madrid, sono rimasti in buoni rapporti nonostante le loro strade si siano separate. L’attuale tecnico del Dalian Yifang si è complimentato proprio con l’ex collaboratore per la vittoria della Coppa Italia di Serie C: “Congratulazioni al mio amico Fabio Pecchia per aver vinto la Coppa Italia di Serie C con la Juventus! Siamo orgogliosi di aver lavorato insieme e molto felici per i tuoi successi. Un abbraccio, Fabio!“.