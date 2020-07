Juventus-Torino, Sarri: “CR7 mi ha detto una cosa a fine gara. Con Dybala rapporto schietto”

La Juventus vince il Derby della Mole.

In occasione della trentesima giornata di Serie A è andata in scena la sfida tra la Juventus e il Torino, che si sono affrontati sul campo dell’Allianz Stadium. I bianconeri erano passati subito in vantaggio con il gol di Dybala, ma i granata erano riusciti a pareggiare con il calcio di rigore trasformato da Andrea Belotti. Nel secondo tempo i campioni d’Italia in carica sono riusciti a dilagare grazie al calcio di punizione di Cristiano Ronaldo, il gol di Cuadrado e l’autorete di Djidji, allungando nuovamente sulla Lazio.

Al termine del match il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport commentando così la prestazione dei suoi uomini:

“Non era una partita semplice, lo sapevamo. Siamo andati in vantaggio subito e abbiamo raddoppiato. Forse pensavamo che sarebbe stato facile, il rigore ci ha innervosito e ci ha fatto perdere il controllo della partita. Abbiamo avuto una fase confusionaria ad inizio ripresa e poi quando le due squadre erano stanche è venuta fuori la qualità nostra. Dybala? Un rapporto buono, diretto e schietto. Senza nascondersi niente. Su Dybala non ho mai avuto alcun tipo di dubbio. E’ vero che l’anno scorso non ha segnato molto in campionato ma se si prende la stagione di due anni fa ha segnato tantissimo. Ha solo avuto una stagione sfortunata. Gli ho sempre detto quello che penso su come si deve allenare e come deve giocare. E lui mi dice quello che pensa. Mi sembra di averlo portato alla convinzione che deve prendere meno palla nella nostra metà campo e giocare più vicino a Ronaldo. CR7 soffriva per il gol su punizione? Sinceramente pensavo di no ma a fine partita mi ha detto: ‘Finalmente‘. Cuadrado? A me sinceramente Cuadrado mi ha sorpreso non tanto per le qualità che conoscevamo tutti ma per l’applicazione e la disponibilità a giocare sulla linea difensiva. Ha una concentrazione in allenamento fuori dal normale e quindi è diventato un difensore di buon livello mantenendo le sue notevoli qualità fisica e tecniche nella fase offensiva. Poi in questo momento sta giocando con due giocatori davanti che stanno facendo bene come Bernardeschi e Douglas, che entra e trova sempre il modo di scombinare le partite e chiudercele. Da quella stiamo facendo bene, è una zona di campo fondamentale“.