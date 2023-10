Juventus-Torino, probabili formazioni: Allegri senza Vlahovic e Chiesa, Kean dal 1′

E' tra le gare più importanti e suggestive del weekend. Alle ore 18:00, all'Allianz Stadium, la Juventus sfiderà il Torino in occasione della gara valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie B . Il Derby della Mole vedrà opposte due squadre reduci da due pari a reti bianche ottenuti rispettivamente a Bergamo contro l'Atalanta e al Grande Torino contro l' Hellas Verona .

I precedenti sorridono alla Juventus ed a Massimiliano Allegri , l'uomo derby. Sì, perché il tecnico bianconero ha vinto ben dodici volte contro i granata. E questa sera potrebbe raggiungere Giovanni Trapattoni a quota tredici. "Giocare contro il Torino è sempre difficile, ci vorrà una prestazione all’altezza", ha dichiarato lo stesso Allegri in sede di conferenza stampa. L'ultima sconfitta, dunque, risale al 26 aprile 2015, con il Toro che riuscì a battere la Juventus per 2-1.

Tuttavia, questo pomeriggio, Allegri non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, Vlahovic e Chiesa, oltre a De Sciglio e Alex Sandro. "Vlahovic e Chiesa non ci saranno però la squadra sta bene", ha precisato il mister alla vigilia. Ivan Juric, invece, dovrà fare a meno di Djidji, Soppy e Buongiorno. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 3-5-1-1 e sul 3-4-2-1. In avanti giocherà Kean come unica punta, mentre alle sue spalle agirà Miretti nel ruolo di trequartista (preferito a Yildiz); Milik dovrebbe andare in panchina. Sugli esterni, ballottaggio tra Cambiaso e Kostic, con il primo in vantaggio sul serbo.