Juventus-Torino, Bonucci: “Rispetto per i granata, tre punti che danno continuità”

La Juventus può festeggiare l’ennesima vittoria nel derby della Mole: 2-1 al Torino e successo ritrovato.

I bianconeri hanno subito il gioco dei granata che dopo aver segnato si sono difesi bene ripartendo in contropiede. La rete di N’Kolou ha rovinato i piani della compagine di Pirlo che è riuscita a fare sua la gara grazie alle reti siglate da McKennie e Bonucci. Proprio il difensore risulterà il man of the match quando al 90′ staccherà di testa da posizione ravvicinata su cross di Cuadrado. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate ai microdoni di Sky Sport.

“Ho grande rispetto per il Torino, ma nel primo tempo hanno giocato perché noi non eravamo accesi. Noi gli abbiamo dato modo di giocare. Serve cuore e coraggio, proporsi, pressare, aggredire. Dobbiamo far entrare questi meccanismi nel cuore, non nella testa. Siamo uomini, non serve dire ciò che ci siamo detti. Lo sappiamo da soli quello che dobbiamo fare. È importante il lavoro di tutti, il lavoro di squadra che ci ha portato a vincere. Dobbiamo ritrovare il tutto come fatto nel secondo tempo. Il mio gol ci permette di dare continuità alle vittorie. Se non abbiamo quella voglia possiamo stare qui a parlare, ma le cose vanno fatte in campo”.