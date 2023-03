Juventus-Torino, Allegri: “Vittoria meritata, ok Pogba. Champions? Dieci punti tanti”

Parola a Massimiliano Allegri . Il tecnico della Juventus , in seguito al successo ottenuto in casa contro il Torino guidato da Ivan Juric , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn , esprimendosi sulla prestazione offerta dai bianconeri sul campo dell'Allianz Stadium. Di seguito le parole del mister livornese:

"I ragazzi hanno fatto davvero una bella partita, anche se abbiamo subito due gol evitabili e non da noi. Ma è stata una vittoria meritata. Champions a dieci punti? Sono tanti, dobbiamo fare un passo alla volta. Poi è normale che bisogna migliorare su tanti aspetti. C'era bisogno di giocatori freschi e con caratteristiche diverse. Avevamo bisogno dello strappo, Paul è entrato molto bene, siamo felici del suo rientro, ma tutti hanno fatto bene. Bisogna continuare con questo spirito. Se lo faremo, riusciremo a toglierci diverse soddisfazioni. Loro sono stati molto bravi, giocavano bene e noi arrivavamo un po' in ritardo. Dopo siamo rimasti compatti". Rabiot? L'ho messo davanti alla difesa perchè avevamo bisogno di fisicità in quella zona.Vedendo i numeri ora, con la Lazio a 45 punti, la media è intorno ai 73. Per arrivarci noi, bisogna fare un girone di ritorno straordinario, ma vediamo passo dopo passo".