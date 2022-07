Juventus, tifoso chiede l’autografo a Ramsey ma è la “rescissione contrattuale”

All'entrata del J Medical, alcuni calciatori della Juventus si sono fermati per accontentare le richieste dei tifosi bianconeri presenti. Tra fotografie e maglie autografate, tuttavia, un supporter juventino ha deciso di fare uno scherzo ad Aaron Ramsey , di ritorno dal prestito in Scozia coi Rangers .

Il centrocampista gallese ex Arsenal non sembra essere particolarmente gradito da una parte della tifoseria bianconera, lo dimostra questo autografo che si è trasformato in una finta rescissione contrattuale: