Juventus, Tevez beffa i Allegri: “Di Maria? Lo vorrei al Rosario Central”

Amici e connazionali, Carlos Tevez chiama Angel Di Maria. Sono giorni di attesa in casa Juventus per la risposta dell'ex fantasista del PSG all'offerta annuale messa sul tavolo del suo entourage dal club bianconero. Un anno di contratto a 7 milioni di euro circa per portare l'argentino alla corte di Massimiliano Allegri. Proprio in merito a questo possibile affare è intervenuto un ex bianconero, al quale la Juventus - come anche testimoniato da una visita effettuata negli scorsi mesi - è rimasto molto legato.