Juventus, tegola per Pirlo: nuovo infortunio per Chiellini. I tempi di recupero

Si ferma ancora Giorgio Chiellini.

Nuovo stop per il capitano della Juventus Giorgio Chiellini, rimasto ai box già lo scorso ottobre per un affaticamento alla coscia destra rimediato a Kiev in Champions League. Dopo il forfait ala vigilia di Lazio-Juventus, gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il giocatore, hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra.

Motivo per il quale, Chiellini, rimarrà lontano dal rettangolo verde per un mese/un mese e mezzo. Nel frattempo, il difensore, ha già iniziato le terapie con lo staff bianconero per smaltire quanto prima l’infortunio.