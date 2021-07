Juventus, tegola per Allegri: Arthur deve operarsi, previsti due mesi di stop

Arthur decide di ricorrere all'intervento chirurgico per risolvere il problema di calcificazione alla gamba destra: l'ex Barcellona costretto a circa due mesi di stop e Juventus che torna sul mercato a centrocampo

La stagione bianconera parte con una tegola importante per Massimiliano Allegri, che rischia di lasciare un vuoto significativo a centrocampo in vista dell’inizio del campionato. Arthur soffre da tempo di una calcificazione a livello della membrana interossea. Il problema che attanaglia il centrocampista ex Barcellona solitamente non implica il ricorso all'intervento chirurgico operazione, ma nel suo caso specificosembra sia inevitabile sottoporsi all'operazione per tornare al top della condizione. I tempi di recupero previsti nella fattispecie sono di circa tre mesi. Nel frattempo, la società bianconera deve affrettarsi ad intervenire sul mercato per garantire al tecnico toscano Max Allegri un roster di centrocampisti idoneo ad affrontare le tre competizioni stagionali, Serie A, Coppa Italia e Champions League.