Juventus, Tacchinardi: “Atteggiamento superficiale, CR7 doveva metterci la faccia. Milan e Roma? Ho la mia idea”

Esordisce così, l’ex calciatore bianconero, Alessio Tacchinardi, che a pochi giorni dall’eliminazione della Juventus dalla Champions League, ha analizzato la situazione in seno alla “Vecchia Signora”, nel corso del format radiofonico “Maracanà”, in onda su “TMW Radio”. Di seguito le dichiarazioni dell’ex centrocampista, che approfondisce la sua disamina parlando anche del positivo andamento delle altre italiane – Milan e Roma – in Europa League.

“Un esame del genere così importante si doveva preparare in maniera diversa. Si può uscire, magari vedendo una squadra cotta, ma non è stato così. Doveva giocare la partita della vita. Con la Lazio avevo visto un’ottima squadra. Mi chiedo come sia possibile uscire così, dopo aver sbagliato la prima partita. Aveva l’opportunità di schiacciarli ma poi ha fatto un primo tempo in quella maniera. Non potevi lasciarti scappare un’occasione così”.

ATTEGGIAMENTO SUPERFICIALE – “Ho visto in due partite tutti episodi di una squadra che non c’è con la testa al 100%. Mi sembra non ci fosse la cattiveria necessaria per passare. E’ stata superficiale su alcuni episodi che sono costati cari. Chiesa è andato a parlare in tv, ma mi sarei aspettato Ronaldo. Era lui che doveva dare spiegazioni, anche sulla sua partita. Aveva riposato con la Lazio, perché allora quella partita? Serviva anche chiedere scusa ai tifosi”.

SORPRESA MILAN A MANCHESTER – “Mi è piaciuto molto, mi sembra che abbia faticato fisicamente per un periodo ma mi ha stupito, perché è ritornato già bello tonico. E’ tornata brillante, non ha paura di giocare. Per me può arrivare fino in fondo in campo. Ha la spavalderia di giocarsela con tutte”.

ROMA COSTRUITA PER L’EUROPA – “E’ una squadra che gioca un calcio offensivo, europeo. Hanno bastonato il Braga e lo Shakhtar. Ci sono squadre costruite per vincere qualcosa, la Roma è per l’Europa. Mi ha stupito, ha fatto vedere grande personalità. Non è perfetta per il campionato italiano ma in Europa può fare bene”.