Juventus, Szczęsny rinnova fino al 2024: “Sono degno di indossare la maglia numero 1”

Wojciech Szczęsny sarà ancora a lungo un giocatore della Juventus.

Nella giornata odierna il portiere polacco ha trovato l’accordo con la società bianconera per il prolungamento del suo contratto: il numero uno continuerà a proteggere la porta della Juventus almeno fino al 2024. Un traguardo molto importante che testimonia la fiducia della dirigenza nei suoi confronti, visto che in questi anni Szczęsny ha dimostrato di essere uno dei migliori portieri della Serie A.

Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, il portiere della Polonia ha espresso tutta la sua gioia per aver firmato il suo nuovo contratto con i bianconeri: “Sono lieto di confermare di aver rinnovato il mio contratto con la Juventus. Negli ultimi anni ho lavorato tanto e ho fatto tanti sacrifici per diventare un giocatore degno di indossare lo storico numero 1 di questa grande squadra. Ora sono pronto a spingere me stesso ancora più lontano, per creare una storia da ricordare“.