Juventus, Szczesny: “Bello parare il secondo rigore di fila. Dispiace per Agnelli”

Parola a Wojciech Szczesny. Il portiere di Juventus e Polonia , si è espresso ai microfoni di Rai Sport sul terremoto mediatico accaduto in casa bianconera, in seguito all'azzeramento del CDA della Vecchia Signora. Di seguito le parole dell'ex Roma ed Arsenal:

"E' bello parare il secondo rigore di fila, sono dei momenti belli per la carriera di un calciatore. Vivere momenti come questo è proprio bellissimo. Ci vuole anche un po' di fortuna. E' molto strano quando ti basta il pareggio ma giochi con gli attaccanti più forti del mondo, difendere bassi non basta. Dispiace tantissimo perché il presidente Agnelli è un grandissimo uomo, ma la vita va avanti e noi daremo comunque tutto per la maglia nonostante il caos di questi giorni".