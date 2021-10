Juventus, svaligiata la casa dell’ex Palermo Dybala: bottino da migliaia di euro

La villa di Dybala è stata presa d'assalto da dei ladri nella notte fra martedì e mercoledì, mentre il giocatore era in Russia con la Juve

Disavventura per Paulo Dybala. L'ex Palermo, mentre si trovava in Russia con la Juventus per la trasferta di Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo, ha subito un furto nella sua villa situata tra Torino e Moncalieri da parte di alcuni ladri che si sono introdotti nella sua abitazione. A lanciare l'allarme è stato un vigilante, accortosi di alcuni movimenti all'interno dell'abitazione, che sapeva dover essere vuota. I malviventi, tuttavia, sono riusciti a scappare evitando l'arresto.