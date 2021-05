Juventus, Striscia la Notizia e il Tapiro d’Oro a Nedved: “La verità sul futuro di Pirlo e CR7”

Nuovo Tapiro d’Oro dopo la debacle dello Stadium.

La sconfitta rimediata contro il Milan per 3-0, che allontana la Juventus dalla zona Champions, non è certamente passata inosservata agli occhi di “Striscia la Notizia”, format televisivo in onda su Canale 5. Il noto inviato Valerio Staffelli, infatti, si è presentato in quel di Torino, davanti al centro sportivo bianconero con una cassa piena di Tapiri d’Oro da consegnare ai calciatori. Dopo una lunga attesa ed una serie di “dribbling” da parte dei giocatori, l’unico a ritirare il “premio” è stato il vicepresidente Pavel Nedved.

Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dell’ex centrocampista che, uscendo dalla Continassa, ha voluto anche chiarire il futuro di Andrea Pirlo e di Cristiano Ronaldo. “Ci sono un po’ di difficoltà, è normale, ma combatteremo fino alla fine. Pirlo rimane certamente e anche Ronaldo“.