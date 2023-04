Juventus-Sporting Lisbona, Allegri: “Noi in crescita, Gatti una spugna. Paredes…”

"Siamo una squadra in crescita, anche se stasera abbiamo commesso qualche errore. Ci sono momenti in cui bisogna percepire meglio i pericoli, come ad esempio nell'ultimo cross da cui sono scaturiti i due interventi di Perin. Nel secondo tempo abbiamo trovato più geometrie e più ampiezza coi tre centrocampisti: abbiamo avuto situazioni favorevoli, poi mi sono dovuto adattare perché mancavano un po' gli esterni. Lo Sporting Lisbona è una squadra tecnica, devo fare i complimenti ai ragazzi per questa vittoria. Stasera ho deciso di mettermi con i tre davanti, nel primo tempo bisognava far meglio negli ultimi passaggi e nello sviluppo del gioco. Non dobbiamo perdere equilibrio e nemmeno le certezze che ci hanno portato a questo punto della stagione.

"Non è una stagione facile. I ragazzi vanno aspettati, bisogna farli crescere: ci sono momenti in cui sono bravi e altri in cui sembra che non abbiano mai giocato a calcio. Gatti è una spugna, apprende molto e ha ancora margini di miglioramento in fase di possesso. Abbiamo un obiettivo importante: mirare l'Atalanta, ora a quattro punti, per consolidare la seconda posizione in campionato. I ragazzi sono stati molto bravi a crederci. Nel calcio conta anche la tecnica, ma la cosa più importante è il valore morale: senza cuore e passione, non si va da nessuna parte. Non dobbiamo accontentarci, domenica dovremo cercare di portare a casa i tre punti col Sassuolo per riprendere il cammino in Serie A".