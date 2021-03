Juventus-Spezia, Pirlo: “Chiesa e Morata decisivi, bene Bernardeschi. Mentalità? Ecco come la penso “

Andrea Pirlo al termine di Juventus-Spezia.

Il tecnico della formazione bianconera è intervenuto in merito all’importantissimo successo ottenuto nell’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A. Un 3-0 che dà fiducia alla Vecchia Signora dopo il passo falso nell’ultima uscita contro il Verona. Ecco le sue parole, sia per quanto concerne il match che per quel che riguarda le prestazioni di alcuni giocatori decisivi come Morata, Bernardeschi e Chiesa:“Abbiamo faticato? Più che di testa, fisicamente. La stanchezza dopo tante partite con gli stessi uomini si fa sentire. Non eravamo brillanti, abbiamo cercato di gestire la partita sugli spazi che ci lasciavano. Nel primo tempo qualche occasione l’abbiamo avuta, poi nel secondo tempo con giocatori più freschi abbiamo dato più spinta”.

CHIESA E BERNARDESCHI

“Ieri ho detto che Chiesa non mi piace come attaccante, può giocare da esterno a destra o a sinistra. In quel ruolo rende al massimo. Szczesny non ha fatto una parata. Lo Spezia portava tanti giocatori in avanti ma non ci sono stati tiri che ci hanno impensierito. Bernardeschi? Mi soddisfa, ma lo fa sempre. È disponibile a giocare in ogni ruolo. In Coppa da terzino, con disponibilità. Ha la gamba fresca per il ruolo. È una risorsa per il prosieguo del campionato”.

MORATA

“Dal primo minuto con la Lazio? Non lo so. Era già tanto farlo giocare oggi una mezz’ora, dopo un po’ di tempo l’avevamo riportato tra i convocati, contenti di questo. Dovrà fare qualche allenamento, il gol gli darà energia, ne ha bisogno dopo questo periodo tra virus e infortunio. Contento che sia tornato, ci potrà dare apporto ancora migliore”.