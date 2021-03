Juventus-Spezia, Italiano alla vigilia: “Pronostico contro, alla mia squadra chiedo una cosa ben precisa”

“Il pronostico non è dalla nostra parte e abbiamo avuto solo due giorni per preparare una delle gare più difficili di questo campionato, ma cercheremo di uscire a testa alta e di cercare di mettere in campo le nostre qualità”.

Parola di Vincenzo Italiano. Il tecnico dello Spezia, alla vigilia della sfida contro la Juventus – in programma martedì sera all’Allianz Stadium – si è espresso sul momento della sua squadra, reduce dal pari ottenuto lo scorso weekend contro il Parma. “Non penso che il primo tempo col Parma sia stato causato dal fatto che i ragazzi siano entrati in campo preoccupati, semplicemente non sono stati bravi a metterli in difficoltà, cosa che invece hanno fatto nella ripresa. Sto cercando di fargli capire che dobbiamo esclusivamente pensare a fare la prestazione: rimangono quattordici partite dove dobbiamo sbagliare il meno possibile e concentrarci solo su quello che dobbiamo fare in campo. Non dobbiamo pensare alla classifica o ai punti”, sono state le sue parole.

Per la trasferta in quel di Torino, Italiano dovrà rinunciare all’infortunato Saponara, uscito anzitempo contro il Parma, ma recupererà Marchizza. “Mi dispiace per Saponara, stava bene e mi auguro di riaverlo al più presto. Marchizza, Nzola, Farias, Terzi stanno crescendo di condizione, siamo in tanti e dobbiamo pensare di fare squadra, perché restare uniti in questo momento è fondamentale”, ha concluso.