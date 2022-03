Juventus-Spezia, formazioni ufficiali: Allegri punta su Vlahovic e Morata, Motta…

Queste le formazioni ufficiali di Juventus-Spezia, gara valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A

Tutto pronto per Juventus-Spezia. La sfida - valida per la ventottesima giornata del massimo campionato italiano - è in programma alle ore 18.00 in punto all'Allianz Stadium di Torino. In palio punti pesanti: da una parte bianconeri vogliono continuare a sognare la rimonta ai danni di Napoli, Milan e Inter, dall'altra parte la squadra di Motta necessiterebbe di una vittoria per staccarsi dalla zona calda della classifica di Serie A.