Juventus-Spezia 1-0, decisivo Morata: Allegri batte Thiago Motta. La classifica

Nel match valido per la ventottesima giornata di Serie A, la Juventus di Allegri ha battuto per uno a zero lo Spezia di Thiago Motta

Vittoria di corto muso per la Juventus di Massimiliano Allegri. Tre punti infinitamente pesanti per i bianconeri che, grazie alla rete di Alvaro Morata, consolidano il quarto posto in classifica. Vlahovic e compagni possono, adesso, mettersi comodi e gustarsi il big match di questa sera in cui si affronteranno il Napoli di Luciano Spalletti e il Milan di Stefano Pioli.

Juventus-Spezia 1-0 (Morata 21')

Di seguito, la classifica aggiornata del massimo campionato italiano.