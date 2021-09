Juventus, sollievo Dybala: l’esito degli esami e i tempi di recupero

L'ex attaccante del Palermo si è sottoposto questa mattina ad esami strumentali presso il J Medical: l'esito

L'infortunio di Paulo Dybala è meno grave del previsto. Uscito dal campo in lacrime al minuto 22 della sfida tra Juventus e Sampdoria , il numero 10 bianconero ha raggiunto questa mattina il J Medical per sottoporsi ad esami strumentali. Gli accertamenti diagnostici effettuati hanno escluso la presenza di una lesione muscolare , come si era inizialmente ipotizzato, evidenziando una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra .

Ragion per cui, l'ex attaccante del Palermo salterà di certo la gara di Champions League contro il Chelsea, in programma mercoledì sera all'Allianz Stadium e con ogni probabilità anche il derby contro il Torino, in scena sabato pomeriggio. Dybala potrebbe tornare a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri in occasione della partita contro la Roma, in scena il prossimo 17 ottobre. Chi ha rimediato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra è, invece, Alvaro Morata. Anche il classe 1992 salterà i prossimi impegni ufficiali e potrebbe restare fermo ai box per circa un mese, rientrando contro l'Hellas Verona o lo Zenit.