Juventus, senti Moggi: “Punti di penalizzazione per i bianconeri, retrocessione…”

Archiviati i Mondiali di Qatar 2022 ed in piena sessione invernale di calciomercato, il campionato di Serie A è tornato ad attirare su di sé i riflettori degli addetti ai lavori. A tenere banco ancora il caso Juventus con l'inchiesta "Prisma" avviata dalla procura di Torino sulle presunte plusvalenze fittizie da parte del club bianconero. Filone che ha portato alle dimissioni in blocco dell'intero CdA juventino, su tutti l'ex Presidente Andrea Agnelli ed il vicepresidente Pavel Nedved. Sulla situazione in seno alla "Vecchia Signora" e la possibile evoluzione degli scenari si è espresso l’ex dirigente della JuventusLuciano Moggi, nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss. L'ex manager bianconero ed ex Napoli si è anche soffermato sulla pesante sconfitta per 5-1 della squadra di Massimiliano Allegri contro la compagine azzurra di Luciano Spalletti nell'ultimo turno di Serie A. Di Seguito le dichiarazioni del dirigente toscano.