Juventus, senti Moggi: “Icardi in bianconero? Milik più adatto, Mauro non vedrebbe mai la palla. Se Higuain fa panchina…”

Quale futuro per Mauro Icardi?

Ha deciso di lasciare a sorpresa Milano lo scorso 2 settembre poco prima del gong relativo alla fine della sessione estiva di calciomercato. L’attaccante originario di Rosario, fuori da tempo dal progetto tecnico di Antonio Conte e dai piani dell’Inter, si è trasferito alla corte di Thomas Tuchel sulla base di un prestito gratuito con diritto di riscatto da esercitare al termine della stagione, fissato a 70 milioni di euro. Con venti reti messe a segno in trentuno partite, l’avventura del classe 1993 in quel di Parigi era iniziata nel migliori dei modi. Rendimento che successivamente, nelle ultime settimane prima dello stop, era certamente calato.

Ragion per cui, il futuro del centravanti argentino resta al momento un vero e proprio rebus, con la Juventus che continua ad essere spettatrice interessata in merito all’evolversi della vicenda. Chi ha detto la sua in merito al possibile approdo dell’ex Sampdoria alla corte di Maurizio Sarri in vista della prossima stagione è stato Luciano Moggi, ex direttore generale della società bianconera.

“Quando sento parlare di Mauro Icardi mi viene da escluderlo. Se adesso Gonzalo Higuain, spesso e volentieri, va in panchina perché giocano Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, immaginatevi Icardi: con questo sistema qui, non giocherebbe mai e gli verrebbero sempre preferiti Dybala e Ronaldo, due giocatori che tirano e segnano tanto. Icardi, insomma, la palla non la vedrebbe mai. Nei sedici metri l’argentino è importantissimo, ma gli serve un gioco di squadra”, sono state le sue parole. Ma non solo; la Juventus, infatti, starebbe pensando anche ad Arkadiusz Milik per il reparto avanzato del futuro. L’attaccante polacco attualmente in forza al Napoli ha già lavorato con Sarri proprio in Campania e non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto che lo lega al club partenopeo.

“Icardi sarebbe molto più idoneo per il Napoli. Dicono che vada al Milan, ma non so. Milik è più adatto di Icardi alla Juventus, alla quale serve un uomo che riempia l’aria di rigore – ha proseguito Moggi, intervenuto ai microfoni di ‘Canale 21’ -. Milik potrebbe subire anche lui la presenza di Ronaldo e Dybala, che accentrano la manovra, perché la Juventus non modificherà il centrocampo, e l’attacco a tre non è sostenibile. Mertens non ha rinnovato il contratto e potrebbe andare via a parametro zero a fine stagione? Io penso che voglia restare a Napoli. Magari cercherà di guadagnare il più possibile, ma poi finirà per restare a Napoli. Milik invece ha detto a più riprese che non vuole firmare il rinnovo: questa è una cosa già più definita”.