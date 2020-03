Juventus, senti Madragora: “Gasperini mi ha dato qualcosa in più. Rubare il posto di Pjanic? Rispondo così”

Parola a Rolando Mandragora.

Si ferma il calcio e la Serie A per contrastare l’emergenza Coronavirus. A raccontare la sua quarantena in questo complicato momento vissuto dall’Italia è il centrocampista dell’Udinese, Rolando Madragora, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”.

“Mi alleno costantemente da casa, guardo delle serie Tv e gioco alla play. È più forte Castrovilli. È un mio caro amico, lo apprezzo molto come calciatore. Ricopriamo due ruoli diversi, possiamo completarci”.

Il giocatore si è poi espresso sul suo futuro: “In questo momento sono un giocatore dell’Udinese, è chiaro che fa sempre piacere sentire nomi di squadre importanti. Non è semplice parlare di calcio, dobbiamo rimanere uniti”.

Chiosa finale sul suo ruolo preferito: “Il ruolo che preferisco è quello da play. Rubare il posto a Pjanic? Magari. Conosciamo la sua forza è quella di Bentancur. Il mio idolo nel ruolo è Pirlo. Gasperini mi ha lanciato nel calcio dei grandi e mi ha dato qualcosa in più, mi ha insegnato molto. Me la ricorderò soprattutto per la gioia dell’esordio in una partita difficile”.