Juventus, senti Lippi: “L’arrivo di Morata? Ho la mia idea. Pirlo ha una dote importante”

Parola all’ex tecnico della Juventus e della Nazionale italiana.

Marcello Lippi, intervistato ai microfoni di ‘Radio Bianconera’, ha detto la sua in merito alla decisione della società bianconera di puntare ancora una volta su Alvaro Morata e di affidare la guida tecnica della prima squadra ad Andrea Pirlo. Di seguito, le sue dichiarazioni.

MORATA – “È un attaccante bravo che è la cosa più importante, poi ha già giocato con Cristiano Ronaldo, nella Juventus, ha un feeling importante con l’ambiente, quindi c’è da avere fiducia. Dzeko e Milik? Mi sono fatto l’idea che si siano portati avanti dei programmi, delle trattative. Probabilmente erano convinti della validità di queste scelte, ma poi sono sopraggiunti problemi economici e non è stato possibile portare avanti questi affari”, ha spiegato.

PIRLO – “L’ha detto chiaramente che non voler fare copia e incolla da nessun allenatore che ha avuto in passato. È un ragazzo che ha le sue idee, ha una capacità comunicativa notevole, idee di calcio all’avanguardia, per cui mi aspetto una Juve dominante sul campo, che terrà palla il più possibile e cercherà di recuperarla subito quando la perde. Per avere capacità comunicativa non è fondamentale parlare tanto, è un ragazzo che contrariamente a quanto molti abbiano sempre pensato vedendolo taciturno è molto socievole, sa quanto sia importante parlare con i propri compagni di lavoro e poi ha le idee molto chiare”, ha concluso Lippi.

