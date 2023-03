Juventus, senti De Ligt: “Dovevo correre spesso all’indietro. Al Bayern Monaco…”

Le dichiarazioni di Matthijs de Ligt, ex difensore della Juventus

Parola a Matthijs de Ligt . Il difensore del Bayern Monaco ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni di Ziggo Sport approfondendo diversi temi riguardanti la sua carriera. Tra i diversi argomenti trattati, l'ex calciatore di Juventus ed Ajax ha approfondito il suo recente periodo in bianconero. Di seguito, le sue parole:

"Mi sento bene e ho giocato quasi tutto l'inverno. Sta andando molto bene, la squadra a volte gioca meglio e a volte meno, ma mi sento davvero bene. Il Bayern Monaco vuole giocare un calcio offensivo e difendere in avanti. La cultura tedesca assomiglia a quella olandese. In Italia dovevo correre più spesso all'indietro. Ero abituato così anche all'Ajax, mentre in Italia l'allenatore (Allegri, ndr) aveva il suo modo di difendere e con quello ha raggiunto due finali di Champions League"