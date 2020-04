Juventus, senti Crespo: “Higuain? Difficile privarsene, ne ho visti pochi forti come lui. Dybala è il 10 del presente”

Incerto il futuro di Gonzalo Higuain alla Juventus.

La punta bianconera, reduce da un’annata non proprio esaltante(8 gol in 34 presenze), ha voglia di brillare m ancora i dubbi sull’avvenire sono molti. Tante le ipotesi per l’ex Real Madrid, tra rinnovo e possibili partenze verso altri lidi. A parlare della situazione e del valore di Higuain è stato l’ex attaccante, e connazionale, Hernan Crespo, intervistato da La Gazzetta dello Sport: “Questo non lo so, dico soltanto che negli ultimi anni ho visto pochi centravanti forti come il Pipita. Prima di liberarmene ci penserei bene. Io guardo le sue qualità, che sono tantissime. Non è mica semplice fare il centravanti nella squadra in cui gioca Cristiano Ronaldo, ascoltate uno che se ne intende“.

Infine Crespo ha voluto elogiare Paulo Dybala, giovane stella, già affermata, della Juventus: “Il calcio corre veloce. Non dimentichiamo che nell’estate scorsa Dybala era sul mercato e che non si trovava un ruolo stabile nel nuovo modulo di Sarri. Poi le cose sono cambiate, e magari cambieranno anche per Higuain. Secondo me, è il 10 del presente, quando si tornerà a giocare. Uno come lui in circolazione è difficile trovarlo. E la Juve, dopo i tempi di Sivori, può riavere un altro argentino che fa impazzire gli avversari e li mette a sedere con una finta o un gioco di prestigio“.