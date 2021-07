Juventus, senti Cannavaro: “Chiellini-Bonucci non sono eterni”. E su Locatelli…

Le dichiarazioni rilasciate da Fabio Cannavaro, ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana

"Sono stati bravissimi, Giorgio e Leo. Ma Chiellini ha 36 anni e Bonucci 34. Non possono essere eterni. Vale per l’Italia e anche per la Juventus". Lo ha detto Fabio Cannavaro, intervistato ai microfoni di "Tuttosport". Diversi sono stati i temi trattati dall'ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana: dalle prestazioni offerte fin qui da Matthijs De Ligt con la maglia bianconera, al possibile approdo in quel di Torino di Manuel Locatelli, in cima alla lista dei desideri di Juventus e Arsenal. Ma non solo...

"Se il club bianconero gestirà bene Chiellini e Bonucci, risparmiando loro diverse partite, saranno ancora un valore aggiunto. In caso contrario i rischi saranno maggiori. De Ligt? Se mi trovassi con lui per un caffè gli direi di stare sereno e di continuare a lavorare. Un po’ quello che sta facendo: mi dicono sia un gran professionista. De Ligt ha dei mezzi notevoli. E' giovane. Fidatevi di me: è nel posto giusto e diventerà uno dei migliori difensori al mondo. Locatelli? Al Sassuolo, in un certo contesto, ha fatto la differenza. In Nazionale è apparso in crescita. È un centrocampista completo e italiano: se la Juve lo prende, non sbaglia", sono state le sue parole.

DONNARUMMA -"Giorgio ha disputato un Europeo super. Il fuoriclasse di questa Italia, però, è un altro: Gigio Donnarumma. Mi meraviglio che, prima di Euro2020, c’era anche chi lo considerava un portiere bravo, ma normale. Non c’è nulla di normale, in Gigio. A partire da una tranquillità unica se pensiamo che ha appena 22 anni. Un’occasione persa per le big italiane? Certo, perché sarà il miglior portiere per i prossimi 10-15 anni. Almeno ce lo godremo in Nazionale. Se assegnerei a Donnarumma il Pallone d’Oro 2021? No, io lo darei a Messi. Leo è il numero uno assoluto ed è stato protagonista di una Coppa America stratosferica", ha concluso.