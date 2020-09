Juventus, senti Alexi Lalas: “McKennie colpo intelligente, può essere un nuovo Gattuso per Pirlo”

“McKennie è un mix tra Gattuso, Kanté e Vidal”.

Parola di Alexi Lalas. E’ arrivato a sorpresa il classe ’98, con la Juventus che in due settimane ha aperto e chiuso una trattativa che ha regalato a Pirlo il suo nuovo centrocampista: Weston McKennie è approdato a Torino dallo Schalke 04, ripercorrendo le orme di quell’Arturo Vidal a cui oggi l’ex difensore statunitense -primo americano della storia della Serie A -, intervenuto ai microfoni di ‘Tuttosport’, l’ha in parte paragonato per cuore, corsa e tecnica: “Fidatevi di me: Weston ha grande personalità, sarà apprezzato dentro e fuori dal campo dagli juventini e da tutti gli appassionati di calcio. Vi stupirà in positivo”.

A dispetto della notevole statura, 185 centimetri per 84 chilogrammi, McKennie gode di una buona progressione e, soprattutto, di un dinamismo che gli permette di essere aggressivo in pressing e mettersi nelle linee di passaggio avversarie per intercettare palla: “Il primo pensiero è stato: alla Juventus sono davvero molto intelligenti. McKennie è un colpo smart, intelligente. Pirlo è stato un fuoriclasse e sa bene che per vincere oltre ai creativi come era lui, servono i giocatori che lavorano anche per i campioni. Weston è uno di questi: giovane, di alto livello e bravissimo nella riconquista della palla. Senza gente alla McKennie non si vince nemmeno se davanti hai i migliori attaccanti”.

“Può essere un nuovo Gattuso per Pirlo, che ha giocato con l’originale e sa bene quanto fosse importante per gli equilibri di quel Milan – ha proseguito -. McKennie ha qualcosa di Gattuso, ma anche di Kanté e Vidal. Come si dice qua: Beauty and the Beast. Il bello e la bestia servono entrambi per vincere. E McKennie, oltre che un conquistatore di palloni, ha anche ottime doti nella costruzione del gioco e di testa è sempre pericoloso sulle palle inattive”, ha concluso Lalas.