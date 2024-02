Juventus, sentenza Pogba: quattro anni di squalifica per doping

Paul Pogba è stato condannato a quattro anni di squalifica per doping. Il Tribunale nazionale antidoping, dunque, ha accolto le richieste della procura. Il centrocampista della Juventus era risultato positivo ad un metabolita del testosterone dopo la sfida contro l'Udinese andata in scena lo scorso 20 agosto. Il calciatore, pertanto, era stato sospeso in via cautelare e le controanalisi avevano successivamente confermato la positività. La sentenza potrà essere impugnata al Tas.