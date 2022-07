Juventus, se parte De Ligt obiettivo Koulibaly: contatti con l’agente, i dettagli

In caso di partenza di De Ligt, la Juventus punta il difensore Kalidou Koulibaly

Le strade di Matthjis De Ligt e della Juventus potrebbero separarsi nella sessione invernale di calciomercato. Il difensore olandese, che nelle scorse interviste è sempre rimasto vago sul rinnovo in bianconero, ha diverse richieste in Premier League .

Come riporta La Stampa, in caso di addio dell'ex Ajax, la Juventus è pronta all'assalto di Kalidou Koulibaly. Il senegalese, sotto contratto con il Napoli fino al prossimo anno. La richiesta della dirigenza azzurra è di 40 milioni di euro, in questi giorni ci sono stati contatti importanti tra i bianconeri e Fali Ramadani, agente di Koulibaly.