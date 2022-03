Juventus, scintille tra Allegri e Dybala: “Paulo, proprio tu mi chiedi questo?”

Scintille tra Allegri e Dybala in vista di Juventus-Salernitana: la ragione del diverbio...

Giorni tormentati in casa Juventus. La cocente eliminazione negli ottavi di finale di Champions League contro il Villareal ha inevitabilmente alzato il livello di tensione e lasciato non pochi strascichi in seno allo spogliatoio bianconero. Alla vigilia del match casalingo di campionato contro la Salernitana, emerge un retroscena, svelato dall'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", in merito ad una discussione piuttosto aspra tra il tecnico MassimilianoAllegri e l'ex Palermo, Paulo Dybala. In qualità di vice-capitano, il talento di Laguna Larga si sarebbe fatto portavoce insieme a Cuadrado di una richiesta da parte della squadra: i giocatori bianconeri avrebbero gradito qualche ora di libertà in più prima di entrare in ritiro pre-gara in vista della sfida contro la formazione guidata da Davide Nicola. Allegri non avrebbe digerito la richiesta avanzato dal fantasista argentino ed infastidito avrebbe subito contrattaccato: "Paulo, proprio tu mi chiedi una cosa del genere?"