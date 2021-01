Juventus-Sassuolo, Marocchi: “Le idee di Pirlo hanno tardato a trasferirsi in campo. Ripartire dai successi con Barcellona e Milan”

Nel prepartita di Juventus–Sassuolo

Giancarlo Marocchi, opinionista dei format sportivi negli studi di Sky Sport durante il pre gara di Juventus–Sassuolo, ha parlato del momento della squadra bianconera del tecnico Andra Pirlo. Di seguito le parole dell’ex calciatore.

VIDEO Juventus-Sassuolo, Pirlo categorico: “Battere i neroverdi per non rendere inutile la vittoria contro il Milan”

“Andrea ha preso possesso fin dall’inizio della situazione. Poi è successo che alcune sue idee ancora non si siano trasferite in campo. Ci sono stati solo troppi pareggi in fin dei conti, ma la squadra ha dato due segnali importantissimi: contro il Barcellona e contro il Milan. In questa rincorsa, il ricordo di queste due partite deve dare una bella spinta” – queste le dichiarazioni dell’opinionista sportivo, Giancarlo Marocchi.