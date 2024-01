Juventus-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Allegri sfida Dionisi. C’è Yildiz dal 1′

Le formazioni ufficiali della sfida tra Juventus e Sassuolo, in programma questa sera all'Allianz Stadium, a partire dalle ore 20:45.

Si avvicina l'appuntamento dell'Allianz Stadium con la Juventus che scalda i motori in vista della sfida di questa sera contro il Sassuolo che chiuderà la ventesima giornata di Serie A. All'andata i neroverdi si imposero con il risultato di 4 a 2. I bianconeri vogliono dare una risposta all'Inter, dopo il 5 a 1 al Monza, per restare sulla scia dei nerazzurri e tenere vivi i sogni scudetto. Allegri dovrà fare a meno di Gatti e McKennie, entrambi squalificati, ma potrà contare sui recuperi di Federico Chiesa e Rabiot.